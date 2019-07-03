"حمديتي" يعود إلى الخرطوم بعد زيارته لإرتريا

عاد إلى البلاد صباح اليوم الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد زيارة رسمية لدولة إرتريا تلبية لدعوة الرئيس أسياسي أفورقي.

كان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن جمال عمر رئيس اللجنة الأمنية واللواء ركن إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية والفريق محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وقد بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو وأسياسي أفورقي خلال لقائهما بالعاصمة الإرترية أسمرا العلاقات الثنائية بين السودان وإرتريا وسبل دعمها ودفعها إلى آفاق أرحب، كما بحثا ملف السلام في السودان.

وأكد الرئيس أفورقي دعم بلاده للمجهودات التي يقوم بها المجلس العسكري الإنتقالي وللشعب السوداني لإيجاد حل للمشكل السوداني في هذه المرحلة التي يمر بها السودان، كما أكد أهمية أن يكون الحل السياسي في السودان حلاً داخلياً.