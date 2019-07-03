إتخاذ الإجراءات النهائية لإتمام عملية الربط الكهربائى بين السودان ومصر

أعلن وزير الكهرباء المصري د. محمد شاكر، اتخاذ الإجراءات النهائية لإتمام عملية الربط الكهربى مع السودان للخط الذي تم إنشاؤه، بجهد 220 ك. ف ليبدأ التشغيل التجريبى في أقرب وقت لتبادل حوالي من 50 إلى 60 ميجاوات بالتنسيق مع الخرطوم.

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وأكد الوزير بحسب ما نقله (المركز السوداني للخدمات الصحفية ) الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لتنشيط العلاقات مع السودان الشقيق، مجدداً حرص مصر، من خلال تعاونها مع الدول الإفريقية، على مراعاة أولوياتها بناءً على المصالح المشتركة لتحقيق المكاسب للطرفين ويتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، مبدياً استعداد القطاع لتقديم الدعم الفنى للسودان على وجه الخصوص وللدول الإفريقية بصفة عامة، وتلبية احتياجات الجانب السودانى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده.

وأكد دعم الحكومة للسودان في جميع المجالات، ومنها مجال الكهرباء، مشيراً إلى أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في السودان، مشيراً إلى استعداد القطاع لتقديم كافة سبل الدعم خاصة في مجال بناء القدرات والكوادر البشرية من خلال تقديم منح تدريبية طبقاً لاحتياجات الجانب السودانى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)