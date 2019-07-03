(الاتصالات): تم رفع تقرير لـ(العسكري) بشأن الإنترنت

التاريخ: 03-يوليو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة أفاد رئيس اللجنة الفنية الخاصة بإيجاد حلول لتشغيل الإنترنت، بجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، بأن الاجتماعات الفنية متواصلة، وقال حسب (سونا): تم رفع التقرير الفني للمجلس العسكري الانتقالي بغرض الاطلاع والمصادقة عليه. Advertisements وفي ذات الإطار تم توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت حتى يتمكن كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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