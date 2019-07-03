فاجأ فنان طنبور سوداني رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر اغنية طريفة الكلمات تناول عبرها أزمة قطع الانترنت في السودان وحجب مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا بعودة الخدمة التي تسبب قطعها بعدم التواصل مع احباءه . وتقول كلمات الاغنية الطريفة : الانترنت جيبوهو لينا طولنا من ناس فطينة Advertisements يالكباشي الانترنت جيبوهو لينا بالكباشي حرام عليكا.. رجعت الناس للربيكا الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:أغنية طنبور طريفة تطالب بعودة الانترنت (يالكباشي حرام عليكا .. رجعت الناس للربيكا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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