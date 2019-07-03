بالفيديو:مواطن سوداني يرفض الحديث لفضائية بسبب الجوع (انا من الصباح ما فطرت اتكلم كيف)

اشتكى مواطن سوداني من شدة الضائقة المعيشية التي يمر بها السودان بسبب الغلاء الطاحن الذي تأثرت به قطاعات كبيرة من الشعب السوداني وعزا الاوضاع الاقتصادية السيئة الى غياب الحكومة معبرا عن أمله في تشكيل حكومة مدنية.

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وكان المواطن الغاضب قد رفض التحدث الى فضائية سودانية كانت تستطلع المواطنية في الشارع العام حول الاوضاع المعيشية وارسال رسائل للمسؤولين حيث قال للمذيع :(انا ما فطرت من الصباح اتكلم كيف).

واضاف المواطن الذي كان يحمل في يده قطعة خبز كان يأكل منها:(هسة نحن بناكل عيش يابس) موضحا بان الغلاء ضرب كل السلع الضرورة خاصة الخضروات مشيرا الى ان كيلو الطماطم وصل لمبلغ 80جنيها متسائلا:(وين الحكومة وين الرجال ذاتهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)