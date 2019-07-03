توقفت خدمة فيسبوك عن العمل بشكل طبيعي، الأربعاء، تزامناً مع عطل في تطبيق واتساب في مختلف أنحاء العالم. وفي التفاصيل، أن العطل طال ميزات محددة من خدمتي فيسبوك وواتساب، حيث اشتكى المستخدمون من تعطل المنشورات والصور، غير أن الصفحة تبدو طبيعية.
ويظهر موقع Down Detector المتخصص بحسب الإنتباهة أون لاين – في رصد الأعطال بناء على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم تعطل كل من فيسبوك، وإنستغرام وواتساب، لاسيما بمناطق في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية واليابان. وعلى ما يبدو أن العطل طال منطقة الشرق الأوسط أيضاً، حيث يوجد عطل في تنزيل ومشاهدة الصورة على فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر خلل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.