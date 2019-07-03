خلل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب

توقفت خدمة فيسبوك عن العمل بشكل طبيعي، الأربعاء، تزامناً مع عطل في تطبيق واتساب في مختلف أنحاء العالم. وفي التفاصيل، أن العطل طال ميزات محددة من خدمتي فيسبوك وواتساب، حيث اشتكى المستخدمون من تعطل المنشورات والصور، غير أن الصفحة تبدو طبيعية.

ويظهر موقع Down Detector المتخصص بحسب الإنتباهة أون لاين – في رصد الأعطال بناء على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم تعطل كل من فيسبوك، وإنستغرام وواتساب، لاسيما بمناطق في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية واليابان. وعلى ما يبدو أن العطل طال منطقة الشرق الأوسط أيضاً، حيث يوجد عطل في تنزيل ومشاهدة الصورة على فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)