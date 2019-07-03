وفد من الجامعة العربية في الخرطوم لدعم “استئناف الحوار”

أعلنت جامعة الدول العربية، الأربعاء، أن وفداً منها وصل إلى الخرطوم لدعم “استئناف الحوار” بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والحرية والتغيير التي تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأعلن وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي الثلاثاء أنهم دعوا المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى استئناف المفاوضات الأربعاء، من أجل تحديد الخطوط العريضة للعملية الانتقالية.

وذكرت الجامعة في بيان بحسب “سكاي نيوز” أنّ وفد الجامعة وصل إلى الخرطوم الأربعاء “لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد”.

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وشارك عشرات الآلاف الأحد الماضي في تظاهرات في أرجاء السودان لمطالبة قادة الجيش بتسليم السلطة.

وقالت الجامعة الأربعاء إنها تسعى “للعمل على بناء الثقة”، من أجل “تجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية”.

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)