نقابة المعلمين: مساع مع المجلس العسكري لتحسين الأجور وزيادة العلاوات

أكدت النقابة العامة لعمال التعليم العام اكتمال الترتيبات لبدء العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي بجميع الولايات وفقاً للتقويم الدراسي المعلن لكل ولاية، في وقت كشفت فيه عن مساعيها مع المجلس العسكري لتحسين الأجور وزيادة العلاوات بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.

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وقال عباس احمد حبيب الله رئيس النقابة بحسب (smc) إن جميع منسوبيهم بالتعليم العام أكدوا حرصهم على إستقرار العام الدراسي بعيداً عن الأجندات السياسية وعدم الإلتفات للدعوات المتكررة الخاصة بالتنظيمات بالإضراب أو العصيان، مضيفاً أن العام الدراسي بدأ بصورة منتظمة بعدد من الولايات دون عوائق.

وكشف حبيب الله عن دفعهم بمذكرة للمجلس العسكري تتضمن حزمة مطالب لتحسين أجور العاملين والعلاوات وبيئة العمل، متوقعاً إستجابة المجلس لكافة مطالب العاملين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)