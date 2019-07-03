“الحلو” و”الطاهر حجر” يُعلنان تحالُفاً جديداً باسم “الكتلة التاريخية السودانية”

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أعلنت الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، عن تحالُفٍ جديدٍ باسم “الكتلة التاريخية السودانية” يَضم تجمُّع قِوى تحرير السُّودان برئاسة الطاهر أبوبكر حجر، ودَعَت الشعبية، قِوى المُقاومة المُسَلَّحة والقِوى الديمقراطية التّقدُّمية المُؤمنة بالتّغيير الجَـذري وجميع قِوى الهَامش والتّنظيمات المطلبية، للانضمام إلى التّحَـــــــــــــــــالُف.

وقال بيانٌ مُشتركٌ أمس، بحسب الصيحة – إنّ “الشعبية” عَقَدَت اجتماعاً مع قِوى تحرير السُّودان برئاسة الطاهر حجر في “كَاودا”، وأعلنت توقيع الطَرفين على وثيقة إنشاء تَحَـــــالُف “الكتلة التاريخية السُّودانية”، وأكّد الجانبان تأييدهما ودَعمهما الكامل للانتفاضة الشعبية ووقوفهما في خندقٍ واحدٍ مع الشّعب السُّوداني حتى يتحقَّق مطلبه المشروع في التّغيير، وطالبا المجلس العسكري بتسليم السُّلطة كاملةً لحكومةٍ مدنيةٍ، وأدَانَا مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)