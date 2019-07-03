بالفيديو : البرازيل تنهي مغامرة الأرجنتين وتهزمها بثنائية

التاريخ: 03-يوليو-2019 فى : رياضة 8 مشاهدة تأهل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لنهائي كوبا أمريكا عقب فوزه على الأرجنتين بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي. وبحسب موقع هاي كورة تقدم السيليساو بالهدف الأول عبر جابريال خيسوس في النتجية ١٩ قبل أن يضيف روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة ٧٤. Advertisements وقدم المنتخب الأرجنتيني أداء مميز لكن لم يسعفه التوفيق لينتهي اللقاء بفوز البرازيل وتنتظر الفائز من مواجهة تشيلي وبيرو في النهائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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