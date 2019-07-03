شارك عدد من الفنانين الشباب من مختلف البلدان العربية في أداء النشيد الوطني السوداني (تحية العلم) بطريقة أثارت إعجاباً كبيراً وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا وقدم المشاركون النشيد بلهجاتهم المختلفة القطرية والعراقية والتونسية والمغربية ومن الإمارات العربية حيث قدمت كل جنسية عربية مقطعاً من النشيد بلهجتها المحلية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : شباب من دول عربية يؤدون نشيد العلم السوداني بمختلف اللهجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.