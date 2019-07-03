مقترح لإقامة مؤتمر جامع بمشاركة “العسكري” و “التغيير”

كشف رئيس حزب الإصلاح الوطني على حمودة، عن مقترح لإقامة مؤتمر جامع بالخرطوم لتجاوز الأزمة الراهنة بمشاركة المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير ورؤوساء الأحزاب السياسية والحركات المُسلّحة وممثلين من أصحاب المبادرات الوطنية وأعضاء من شباب وشابات ساحة الإعتصام، مشيراً إلى أهمية أن تكون وثيقة مخرجات الملتقى مُلزمة لكل الأطراف.

وأشار حمودة في تصريح بحسب (smc) إلى تقدمهم بمقترح لمعالجة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، مبيناً أنهُ لابد أن يكون الحل داخلياً، مشيراً إلى رفضهم نقل المفاوضات للخارج لأن ذلك سيؤدي إلى تدخل أيادي خارجية في شؤون البلاد.

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وفي السياق دعا حزب منبر السلام العادل الأحزاب والقوى السياسية وجميع الأطراف السودانية إلى ضرورة التوصل لإجماع وتوافق سياسي في ظل الواقع السياسي الحالي.

وقال محمد أبوزيد الأمين السياسي للحزب أنه لابد من إيجاد معالجات للخروج من المرحلة الحالية إلى مرحلة الإستقرار والبناء، مؤكداً رفضهم القاطع لتدويل قضايا البلاد بالخارج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)