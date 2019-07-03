(التربية):بدء العام الدراسي بالخرطوم في موعده السابع من يوليو

حسمت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم جدل تأجيل العام الدراسي، وقطعت ببدئه في موعده، معلنة عن قرع الجرس يوم الأحد القادم السابع من يوليو الجاري، من مدرسة الدقير الثانوية بنين، تكريماً لها لإحراز المدرسة للمركز الأول في امتحانات الشهادة الثانوية.

وأكد عبدالله محمد نصر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بحسب الصيحة الآن – اكتمال استعدادات وزارته لبدء العام الدراسي في مرحلتي الأساس والثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة والتعليم الأجنبي في الموعد المحدد لها في السابع من يوليو الجاري.

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وقال نصر خلال تفقد والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد، للوزارة واجتماعه بقياداتها صباح اليوم (الأربعاء) إن الاحتفاء إيذاناً ببدء العام الدراسي سيكون لهذا العام بقرع الجرس من مدرسة الدقير الثانوية للبنين بالثورة، تقديراً لإدارتها وطلابها لإحرازهم المركز الأول في إمتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي ٢٠١٨م- ٢٠١٩م على مستوى السودان .

وفي السياق أكد مصدر مطلع بولاية الخرطوم رفض الإفصاح عن هويته في تصريحات محدودة أن زيارة والي ولاية الخرطوم واجتماعه بقيادات الوزارة اليوم (الأربعاء) لم يتطرق إلى الحديث عن بداية العام الدراسي، باعتباره أمر محسوم مسبقاً، مشيراً إلى أنه تطرق إلى تحديد المدرسة التي يقرع بها الجرس إيذاناً ببداية العام الدراسي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)