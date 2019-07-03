الحرية والتغيير تضع شروطاً صارمة قبل بدء التفاوض المباشر مع العسكري

أعلنت قوى الحرية والتغيير شروطاً صارمة قبل المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع السابق بأربعة أعضاء. ومن أهم الشروط التي أعلنتها القوى أن يكون التفاوض حول تشكيل المجلس السيادي فقط ولمدة 72 ساعة فقط في إشارة إلى أهمية وضع جدول زمني للمفاوضات.

وفي تطور، تم إعلان تأجيل المفاوضات المباشرة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي إلى الساعة السابعة، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي للسودان. وعقدت القوى مؤتمراً صحافياً حول العودة للتفاوض، حيث أكد مدني عباس مدني، عضو قوى الحرية والتغيير، على ضرورة التعامل الجدي من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية في السودان.

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وقال مدني إن قوى الحرية والتغيير قررت الاستجابة للتفاوض المباشر بعد قرارها بعدولها عنه، مشيراً إلى ضرورة بدء التفاوض حول النقطة التي لم يتم حسمها وهي تشكيل مجلس السيادة. وشدد على ضرورة مراجعة إجراءات بناء الثقة، ومن بينها ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات الدامية التي وقعت على المحتجين. وذكر أن قوى الحرية والتغيير تتمسك بسقف زمني للمفاوضات المباشرة قدره 72 ساعة من أجل سرعة التوصل إلى حل.

وأفاد مدني بحسب الإنتباهة أون لاين – أن قوى التغيير قدمت تلك النقاط إلى الوسطاء الأفارقة، وذلك في انتظار تسلم نسخة مكتوبة من النقاط التي تم الاتفاق عليها الساعة الرابعة عصر اليوم، وذلك لضمان عدم الرجوع إلى التفاوض حول ما جرت تسويته. وفي وقت لاحق تم إرجاء المفاوضات إلى السابعة مساء لإتاحة الفرصة لتلقي رد الوسطاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)