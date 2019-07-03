اختراق حسابات الإعلامية علا الفارس

الخليج 365:

تعرضت الحسابات الشخصية للإعلامية الأردنية، علا الفارس، على مواقع التواصل الاجتماعي، لعملية اختراق، بعد “تهكير” بريدها الإلكتروني.

ونشرت علا الفارس، المذيعة بقناة الجزيرة، تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيها: “متابعيَّ الكرام فقدت السيطرة على بعض الحسابات الشخصية الخاصة بي في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تهكير أحد إيميلاتي الشخصية”.

وأضافت: “إن حدث ما حدث هنا لا قدر الله مع محاولات الاختراق المستمرة فاشهدوا أنني بريئة الذمة من أي محاولة لاستغلال مواقعي أو نشر ما لا يليق من إساءة أو تعدّ”.

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وانضمت علا الفارس مؤخرًا إلى قناة “الجزيرة”، إلا أنها ما زالت في مرحلة الإعداد لظهورها على شاشة الفضائية القطرية.

وأعلن عدد كبير من المتابعين عن تضامنهم مع علا الفارس، مرجحين أن يكون وراء عملية الاختراق “الذباب الإلكتروني” التابع للسعودية، في حين عبر آخرون عن ثقتهم فيها في حال أي إساءة تتعرض لها.

وكانت “الفارس” أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات “إم بي سي” في فبراير الماضي، بعد أن عملت لسنوات طويلة في المجموعة السعودية في تقديم الأخبار وبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، قبل أن تترك القناة عام 2017 إثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في “تويتر” أثارت غضب الجمهور السعودي.