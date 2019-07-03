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نائب في البرلمان الأردني يدعو لتفجير خط الغاز الأردني الإسرائيلي

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شهاب محمد - الخرطوم - نائب في البرلمان الأردني يدعو لتفجير خط الغاز الأردني الإسرائيلي

الخليج 365:

دعا النائب في البرلمان الأردني طارق خوري اليوم الأربعاء الأردنيين إلى “توقيع ميثاق شرف، لتفجير خط الغاز القادم من إسرائيل والمار بالأراضي الأردنية”.

وقال خوري في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، للكشف عن تفاصيل اتفاقية الغاز: “كل حر في الأردن يجب أن يضحي بنفسه وأولاده، لتفجير خط غاز يمر بالأراضي الأردنية، ونكون كلنا مشروع شهداء”.

حديث خوري جاء على هامش مؤتمر صحفي عقده النائب في البرلمان الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي كشف خلاله عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، متحدثا عن “تضليل” مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة الأردنية.

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