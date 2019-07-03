المدير العام لشركة “مروحيات روسيا” يعلناكتمال تسليم تركيا 3 مروحيات متعددة الأغراض

الخليج 365: أعلن أندريه بوغينسكي المدير العام لشركة “مروحيات روسيا” التابعة لشركة “روستيخ” للصناعات الدفاعية، عن اكتمال تسليم تركيا 3 مروحيات متعددة الأغراض من طراز “Ka-32A11BC”. ونقلت وكالة أنباء “ريا نوفوستي” عن بوغينسكي قوله، إن تسليم المروحيات الثلاث جاء بموجب عقد أبرم بين البلدين عام 2018. وقال مدير شركة مروحيات روسيا: “لقد أكملنا العام الجاري تنفيذ عقد تزويد تركيا بمجموعة من 3 مروحيات “كا-32″، مضيفا أن نقاشا يدور الآن بشأن توريدات محتملة لاحقة. Advertisements وأضاف بوغينسكي أن مروحية “Ka-32A11BC” متعددة الأغراض، يمكن استخدامها في مكافحة الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ والمشاركة في عمليات البناء. أن المدير العام لشركة “مروحيات روسيا” كان قد صرّح لها مؤخرا بأن بلاده لديها تجربة ناجحة مع تركيا في إنتاج المروحيات، مشيرا إلى أن أجزاء مصنعة في تركيا يتم استخدامها في عملية إنتاج المروحيات الروسية. المصدر: الأناضول

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