انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوروبي لمدة عامين ونصف

الخليج 365:

انتخب البرلمان الأوروبي النائب الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا له اليوم الأربعاء ولمدة عامين ونصف العام.

وانتُخب ساسولي (63 عاما) بعد جولتي تصويت في أول جلسة مكتملة يعقدها البرلمان الحالي الذي تشكل بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي.

وساسولي صحفي سابق وهو من مدينة فلورنسا الإيطالية ويشغل مقعدا في البرلمان الأوروبي منذ عشرة أعوام.

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ويأتي انتخاب رئيس جديد غداة الاتفاق الذي أبرم بشأن توزيع المناصب العليا بين قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتقدم للترشح أربعة هم الاشتراكي الديموقراطي الإيطالي ديفيد ساسولي النائب الأوروبي منذ عشر سنوات، والمدافعة عن البيئة الألمانية سكا كيلر، والاسبانية سيرا ريغو التي تنتمي إلى كتلة اليسار المتطرف والمحافظ التشيكي يان زاهراديل.

ورئاسة البرلمان التي حددت ولايتها بسنتين ونصف السنة من المناصب التي يجري التنافس عليها وتسعى الكتل السياسية الأوروبية الكبرى إلى تقاسمها، وإن كان أقل أهمية في نظرها من رئيس المفوضية الأوروبية.

وكان القادة الأوروبيون توصلوا الثلاثاء إلى اتفاق على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي. وقد اختاروا سيدتين لمنصبين رئيسيين هما الألمانية أورسولا فون دير ليين لرئاسة المفوضية الأوروبية والفرنسية كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.