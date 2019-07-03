السيد الخامنئي: على الحكومة السعودية توفير الأمن للحجاج

الخليج 365:

شدد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، ضرورة أن توفر السعودية الأمن للحجاج.

ووفقا لوكالة “تسنيم” عن السيد الخامنئي قوله خلال استقبال مسؤولي الحج في إيران: إن الحكومة السعودية ومن يتولى شؤون الحج يقع على عاتقهم مهام جسيمة فمن مهامهم توفير الأمن للحجاج ويجب الحفاظ على احترامهم وكرامتهم أيضاً فهم ضيوف الرحمن.

واعتبر “الابعاد السياسية للحج” خاصية أخرى من خصائص هذه الفريضة الاستثنائية، قائلاً: إن يقول البعض لا تسيسوا الحج فإن هذا كلام خاطئ لأن الابعاد السياسية للحج تنسجم مع مطالب ومقررات الإسلام.

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وأضاف، الوحدة ودعم المظلومين كالشعب الفلسطيني واليمني أو البراءة من المشركين جميعها أمور سياسية وتنسجم مع تعاليم الإسلام.

وتابع، إلى جانب الحركات السياسية الدينية هناك إجراءات سياسية غير دينية وشيطانية أيضاً، مثلاً عندما يقولون لا تعترضوا على أمريكا اثناء الحج أو لا تظهروا البراءة من المشركين.

وأشار قائد الثورة الاسلامية إلى العداء الأمريكي وباقي المستكبرين الشديد للحقائق الإسلامية، قائلا: إن الهجوم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمن الوحشي لمتغطرسي العالم على الشعوب المسلمة هو دليل على شدة عدائهم للمعارف الإسلامية.