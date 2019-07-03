المجلس العسكري يوجه بإعادة الإنترنت للبلاد مرة أخري

كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن صدور توجيهات من المجلس العسكري بتفعيل خدمات الإنترنت في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس اللجنة الفنية الخاصة بإيجاد حلول لتشغيل الإنترنت قائلا إن "الاجتماعات الفنية متواصلة وقد تم رفع التقرير الفني للمجلس العسكري الإنتقالي بغرض الاطلاع والمصادقة عليه". Advertisements وفي ذات الإطار تم توجيه "الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت لتمكين كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات" حسب الوكالة.

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