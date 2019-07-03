ترامب يتهم الصين وأوروبا بالتلاعب بعملاتهما

اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجدداً الاربعاء، أوروبا والصين بالتلاعب بعملاتهما لتحقيق مصالحهما، ومنافسة الولايات المتحدة بشكل أكبر، داعياً الى الاحتذاء بهما. وكتب ترامب على تويتر "الصين واوروبا تمارسان تتلاعبان بالعملات، وتضخان المال في نظاميهما لمنافسة الولايات المتحدة"، مضيفاً "علينا أن نحتذي بهما أو أن نظل نتفرج مثل الاغبياء على الدول الاخرى تلعب لعبتها الصغيرة، منذ اعوام عدة".

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