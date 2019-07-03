خلل فني يوقف مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ” واتساب ” و ” إنستجرام ” و ” فيسبوك ” ، توقفًا مفاجئًا في عدد من الدول حول العالم؛ نتيجة خلل فني.

وأكد مستخدون هذه المواقع، على وجود مشاكل في إرسال ورفع وتحميل الصور والملفات الصوتية على مواقع التواصل.