مبعوث الأمم المتحدة الجديد يعقد اجتماعا مع المسؤولين الصوماليين

التقى الممثل الجديد للأمم المتحدة في الصومال ، جيمس سوان ، بوزير الشؤون الدستورية صلاح أحمد جامع في مقديشو يوم الاثنين. وناقش سوان وأحمد التقدم المحرز في المراجعة المستمرة للدستور المؤقت لعام 2012 والطريق إلى الأمام. وأعاد الممثل الخاص للأمين العام تأكيد التزام الأمم المتحدة بعملية استعراض شاملة. والتقى مبعوث الأمم المتحدة برئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل لمناقشة التشريعات والإعدادات الرئيسية المعلقة في انتخابات. وتعهد سوان بالعمل عن كثب لدعم البرلمان.

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