خلل مفاجئ يضرب خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب بالعالم

توقفت خدمة فيسبوك عن العمل بشكل طبيعي، الأربعاء، تزامناً مع عطل في تطبيق واتساب في مختلف أنحاء العالم.
وفي التفاصيل، أن العطل طال ميزات محددة من خدمتي فيسبوك وواتساب، حيث اشتكى المستخدمون من تعطل المنشورات والصور، غير أن الصفحة تبدو طبيعة.
ويظهر موقع Down Detector المتخصص في رصد الأعطال بناء على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم تعطل كل من فيسبوك، وإنستغرام وواتساب، لاسيما بمناطق في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية واليابان.
وعلى ما يبدو أن العطل طال منطقة الشرق الأوسط أيضاً، حيث يوجد عطل في تنزيل ومشاهدة الصورة على فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
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