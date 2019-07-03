قتلى وجرحى بينهم أطفال في غارة جوية شنتها المليشيات في طرابلس

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" بقتيلان و4 جرحى بينهم أطفال في غارة جوية شنتها ميليشيات طرابلس على منطقة سيدي السايح جنوبي العاصمة الليبية.
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