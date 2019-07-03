بالفيديو.. راموس يصل إلى الغردقة على متن طائرة خاصة

وصل، مساء أمس الثلاثاء، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم سيرجيو راموس، إلى مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر شرقي مصر.
ووصل راموس على متن طائرة خاصة بصحبة كامل أبو علي، رجل الأعمال المصري ورئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة السياحة ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بحسب ما نشرته "بوابة الأهرام" المصرية.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن أبو علي، قوله إن "راموس تمنى فوز مصر بقيادة صلاح، ببطولة الأمم الأفريقية".
وأشار إلى أن راموس يأتي إلى الغردقة في رحلة خاصة بصحبة أسرته التي سبقته إلى المدينة.
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