بوريس جونسون: الاتفاق النووي الإيراني يزداد هشاشةً

قال بوريس جونسون، المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا في نهاية الشهر الجاري، إن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 "يزداد هشاشة على ما يبدو" وحث طهران "وقف المضي في برنامج الأسلحة النووية".
وأضاف جونسون في مقابلة مع رويترز "أحث الحكومة الإيرانية مجدداً على التفكير ملياً... في خرق التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي".
ومضى قائلاً: "أعتقد أن عليهم مواصلة الالتزام به، وأعتقد أنه سيكون خطأً فادحاً الآن من إيران أن تتخلى عن نهج ضبط النفس، وتختار تخصيب مواد نووية. أعتقد أن ذلك سيكون خطأً جسيماً".
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