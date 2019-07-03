المجلس العسكري: متفائلون بالشراكة مع قوي الحرية والتغيير

قال المجلس العسكري برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، بأننا متفائلون بالشراكة مع قوي الحرية والتغيير المعارض، مؤكدًا علي تنفيذ أهداف المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس العسكري مع قوي الحرية والتغيير بعد قليل، برعاية الوساطة الأفريقية والأثيوبية لوقف نزيف الدماء في السودان.
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