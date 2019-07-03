اجتماع بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير خلال ساعات

قال اللواء فضل الله فورما ناصر، القيادي بقوى الحرية والتغيير إنهم وافقوا على العودة للتفاوض مع المجلس العسكري، من أجل حل الخلافات العالقة ومنها تشكيل المجلس السيادي.

وأضاف ناصر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز، أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، سيستأنفان عملية التفاوض خلال ساعات، وأن هناك نية لدى جميع الأطراف لحل الأزمة الراهنة.

وأكد القيادي بالحرية والتغيير، أن هناك شبه توافق بين الطرفين على ما جاء بالمبادرة (الإثيوبية الأفريقية) المشتركة.