بوتين: مصر ستشارك في رئاسة قمة روسيا نهاية أكتوبر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستشارك في رئاسة قمة روسيا - إفريقيا التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل.

وقال بوتين- خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري-: "ستجري لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر القادم بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد ونتوقع أن يشارك فيه كثير من ضيوف الشرف ومنهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي".

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وأضاف: "إننا نخطط لبحث آفاق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقيام بتبادل الآراء حول وسائل الصلات المتبادلة لعمليات التكامل المختلفة بهدف إنشاء الشراكة الاستراتيجية الكبيرة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو ستستضيف في بداية أكتوبر القادم "أسبوع الطاقة الروسي" الذي سيناقش "مسائل ضمان أمن الطاقة العالمي والوصول الكامل للطاقة وتخفيض تقلب الأسعار في أسواق الطاقة العالمية".