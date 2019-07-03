بالفيديو:كاتب اسلامي بثير قضية غياب العرب عن الازمة السودانية ورواد المواقع يطالبون بالخروج من الجامعة العربية

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هذا وقد عبر عدد من السودانيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للجانب العربي حيث قال معلق:(للمرة ألف أقول الحاجة دي نحن السودانيين مشكلتنا انعدام ثقتنا بأنفسنا. عايزين نكون عرب بأي طريقة. كتير من السودانيين غير صادقين مع أنفسهم وغير راضيين بأنهم أفارقة. عشان كدا العرب م بحترمونا وبقولوا لينا عبيد. زي م رئيس السنغال السابق سنغور قال، كان بإمكان السودان أن يكون أفضل الأفارقة إلا أنه اختار أن يكون أسوأ العرب) بينما قال متابع آخر:(العرب يحيكون لنا المؤامرات تبا لثلاثي الشر ، نريد ان نخرج من جامعة الدول الخنزيريه) ووافقه معلق آخر قائلا: (خروج من الجامعة العربية)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)