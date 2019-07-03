التاريخ: 03-يوليو-2019
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هذا وقد عبر عدد من السودانيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للجانب العربي حيث قال معلق:(للمرة ألف أقول الحاجة دي نحن السودانيين مشكلتنا انعدام ثقتنا بأنفسنا. عايزين نكون عرب بأي طريقة. كتير من السودانيين غير صادقين مع أنفسهم وغير راضيين بأنهم أفارقة. عشان كدا العرب م بحترمونا وبقولوا لينا عبيد. زي م رئيس السنغال السابق سنغور قال، كان بإمكان السودان أن يكون أفضل الأفارقة إلا أنه اختار أن يكون أسوأ العرب) بينما قال متابع آخر:(العرب يحيكون لنا المؤامرات تبا لثلاثي الشر ، نريد ان نخرج من جامعة الدول الخنزيريه) ووافقه معلق آخر قائلا: (خروج من الجامعة العربية)
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:كاتب اسلامي بثير قضية غياب العرب عن الازمة السودانية ورواد المواقع يطالبون بالخروج من الجامعة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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