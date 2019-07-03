إدانة فتاتين بالإخلال بالسلامة في اعتدائهما على نظاميين

التاريخ: 03-يوليو-2019 فى : حوادث 116 مشاهدة Advertisements غرمت محكمة النظام العام ببحري برئاسة القاضي هشام محمد الهادي فتاتين مبلغ 10 ألف جنيه وأشارت في قرارها لإدانتهما بمخالفة المواد 69/77/99 من القانون الجنائي لإخلالهما بالسلامة ومعارضة الموظف العام أثناء تأدية واجبه عند اشتباكهما مع أفراد الشرطة بالمرسي أثناء حملة مشتركة نظمتها محلية بحري وشرطة أمن المجتمع والمباحث وشرطة الاحتياطي المركزي ونتج عنها الاشتباك من قبل 12 شاب من بينهما المدانتين ليتم تدوين بلاغات، حيث شطبت المحكمة 10 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وفيما يواجه أحدهم بلاغاً تحت نص المادة 20/130 في بلاغ منفصل حسب صحيفة السوداني، لمحاولته قتل ضابط كان يشرف على الحملة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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