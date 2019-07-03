بسبب علاقتها مع زوجها.. سيدة تعتدي على فنانة معروفة داخل حفل زواج

تعرضت فنانة شابة معروفة للضرب من إحدى السيدات أثناء مشاركتها بالغناء في إحدى حفلات الأعراس كانت قد أحيته جنوب الخرطوم، وجاء الاعتداء على الفنانة وسط دهشة الحضور الذين حاولوا منع السيدة من ضرب الفنانة، فيما بررت السيدة هجومها وتعديها على الفنانة بأنها على علاقة بزوجها عبر “فيسبوك”، وأنها وجدت الدردشة التي تحمل الكثير من الغراميات بينهما، لذلك ظلت تترصدها حتى التقتها، في الوقت الذي أقرت فيه الفنانة بصحة ما قالته الزوجة، وأكدت حسب صحيفة السوداني، أنها على علاقة بزوجها ولا أحد سيمنعها من ذلك مادام أنها لم ترتكب جُرماً سوى أنها أحبت رجلاً متزوجاً، ليذهب بعدها كل منهما إلى حال سبيله، بينما ظل الشرر يتطاير من عيني الزوجة التي توعدت زوجها بالحساب العسير..!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)