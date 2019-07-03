مذيعة سودانية تثير غضب الجالية بدولة عربية

أثارت مذيعة سودانية مقيمة بدولة عربية، غضب أفراد الجالية السودانية إبان افتتاح مهرجان ثقافي بتلك الدولة والذي يشهده عدد من الدول، إذ ظهرت المذيعة بأزياء غير محتشمة، حاول بعض السودانيين لفت انتباهها وأنها تمثل بلداً حياً وإن لم تكن مقيمة به، إلا أنها رفضت حديثهم حسب صحيفة السوداني، وأخبرتهم بأنها (حرة) فيما تفعل ولا يحق لأحد التدخل في خصوصياتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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