اعترف الفنان الشاب محمد بشير الدولي بأنه يقبل (النقطة) في حفلات الزواج ولا يجد أي غضاضة في ذلك الأمر، مشيراً على أن قبوله لها لا علاقة له بالكسب المادي، بقدر ما له علاقة باحترام مشاعر الناس تجاهه، وأضاف: (من يقوم بمنحك نقطة في حفل هو يعبر عن حبه لك ومن غير اللائق إحراجه)، وزاد الدولي حسب صحيفة السوداني: إنه تلقى العديد من الهدايا في حفلاته، ومن بينها سيارة جديدة قامت بإهدائها له إحدى المعجبات، إلا أنه رفضها برفق وذلك لأنها سيارتها الخاصة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بشير: أقبل (النقطة) وإحدى المعجبات أهدتني (سيارة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.