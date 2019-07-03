محمد بشير: أقبل (النقطة) وإحدى المعجبات أهدتني (سيارة)

اعترف الفنان الشاب محمد بشير الدولي بأنه يقبل (النقطة) في حفلات الزواج ولا يجد أي غضاضة في ذلك الأمر، مشيراً على أن قبوله لها لا علاقة له بالكسب المادي، بقدر ما له علاقة باحترام مشاعر الناس تجاهه، وأضاف: (من يقوم بمنحك نقطة في حفل هو يعبر عن حبه لك ومن غير اللائق إحراجه)، وزاد الدولي حسب صحيفة السوداني: إنه تلقى العديد من الهدايا في حفلاته، ومن بينها سيارة جديدة قامت بإهدائها له إحدى المعجبات، إلا أنه رفضها برفق وذلك لأنها سيارتها الخاصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)