الشرطة تعثر على مواطن قتيلا بالشارع العام

التاريخ: 03-يوليو-2019 فى : حوادث 68 مشاهدة Advertisements استقبلت مشرحة بشائر بجنوب الخرطوم جثة لمواطن في العقد الثالث من العمر وذلك على اثر العثور عليه مصاباً في الرأس لتقوم الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة (51) إجراءات وتحويل البلاغ إلى المشرحة ليقوم الأطباء الشرعيين الدكتور عقيل النور سوار الدهب وصابر مكي بتشريح الجثمان وتسليمه لذويه بعد اكتمال الإجراءات القانونية وتباشر الشرطة في تحرياتها حسب صحيفة الدار، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى مقتل الشاب وينشط أفراد المباحث في فك غموض البلاغ . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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