مصرع نظامي بصعقة كهربائية داخل حمام بشرق النيل

التاريخ: 03-يوليو-2019 فى : حوادث 29 مشاهدة Advertisements لقي نظامي في العقد الثاني من عمره مصرعه اثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل حمام منزل يقيم به بحي القادسية بشرق النيل وتشير وقائع الحادثة إلى أن المتوفي كان يتأهب للاستحمام وبعد دخوله كان بالحمام سلك عار قام بملامسته مما أدى لوفاته في الحال عليه تم إخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الحادث حسب صحيفة الدار، ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما دون بلاغ تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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