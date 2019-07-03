رئاسة صندوق الشرق بين مؤتمر البجا وحزب الشرق

التاريخ: 03-يوليو-2019 فى : أخبار 39 مشاهدة Advertisements علمت مصادر أنه تم تقديم مرشحين لقيادة صندوق تنمية الشرق وذلك عقب عدم تجديد المجلس العسكري للمدير التنفيذي السابق للصندوق المهندس أبو عبيدة دج.. الترشيحات انحصرت بين اثنين أحدهما مقرب من رئيس مؤتمر البجا موسى محمد أحمد، والآخر من رئيس حزب الشرق د. آمنة ضرار.. المرشحان حسب صحيفة آخر لحظة، تجمعهما صلة نسب، وهما متزوجان من شقيقتين.. وكان الصندوق قد تم إلغاؤه في حقبة النظام السابق قبل أن يعيده الرئيس السابق عمر البشير في آخر أيامه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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