الوسيط الإفريقي للإعلاميين: أرى في وجوهكم ابتسامة الأمل

التاريخ: 03-يوليو-2019 فى : أخبار 97 مشاهدة Advertisements قُبيل بدء المؤتمر الصحفي لمبعوث الاتحاد الإفريقي السفير محمد حسن لباد، الذي عقد بدار الاتحاد الإفريقي بالخرطوم أمس، حرص السفير لباد على مصافحة الإعلاميين.. الوسيط قال للإعلاميين أرى في وجوهكم ابتسامة الأمل.. المبعوث قبل بدء المؤتمر لفت انتباه الحضور عندما قال (بسم الله مجراها ومرساها) حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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