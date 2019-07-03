“مدنية بس” و”عسكرية بس”.. سيدة الموقف في (الونسة)

بعد أن كانت عبارة “تسقط بس” و”يقعد بس” هي سيدة الموقف قبل الإطاحة بنظام البشير، ها هي عبارة جديدة تفرض نفسها في مجالس المدينة بين مدنية بس وعسكرية بس، فما أن تسمع مجموعة من الناس يتبادلون الحديث حول الأحداث السياسية ومجريات ما يدور في الساحة، إلا وتجد أحدهم يؤكد لك بأن هذه البلاد لا يمكن أن تحكم إلا بواسطة عسكريين ليكون على عبارة عسكرية فقط، ورغم أن الأغلبية يقولون مدنية فقط (مدنياووو)، إلا أن عسكرية أيضاً أصبحت حاضرة في المشهد لمآلات ما يمكن أن يحدث حال أصبحت الدولة مدنية.

أحمد خالد قال حسب صحيفة آخر لحظة، إن مثل ما انتصرت عبارة “تسقط بس”، ستنتصر حتماً عبارة “مدنية”، وإن كان البعض يحلو له قولها (مدنيااااو).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)