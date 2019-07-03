(هدى عربي) تزف أكثر من (500) زيجة بالخرطوم

استطاعت أغنية (الحب هدا) للفنانة هدى عربي أن تسيطر على معظم زفات العرسان خلال الفترة الماضية، بعدد من الصالات وحتى الأندية والأحياء، وقال متعهد الحفلات عمر، إن أكثر من (500) زيجة خلال الفترة الماضية، يطلبون أن تتم زفتهم بأغنية الفنانة هدى عربي (الحب هدا)، وأكد على حسب صحيفة آخر لحظة، أن معظم العرسان أصبحوا يميلون إلى الأغاني السودانية بعد أن طغت على الزفة الأغنيات العربية والأجنبية، وأشار إلى أن البعض اتجه إلى الاستعانة حتى بفرق غناء سودانية تتغنى بأغاني العديل والزين وأغنيات التراث القديمة التي كان تتغنى بها فنانات مثل حواء الطقطاقة ومنى الخير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)