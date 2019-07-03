زيدان يتراجع عن طرد جاريث بيل

اقترب نادي ريال مدريد من تجديد الثقة في النجم الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما اقترب اللاعب من مواصلة مسيرته رفقة اللوس بلانكوس وعدم خروجه عن أسوار سانتياجو بيرنابيو خلال الميركاتو الجاري .

وكتبت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد : جاريث بيل يتشبث بنهاية لا يستحقها ، يقول بيل عبر لسان موكله جوناثان بارنيت، أنه يملك عقدًا يمتد ل3 أعوام أخرى وأن رغبته هي البقاء وإكماله.

وأضافت ماركا : إنه حقه الشرعي، لم يُجبر أحدٌ مدريد على تجديد عقده عام 2016 بعد تحقيق الحادية عشرة (بعد أداء خارق من الويلزي وسجل ضربة جزاء حاسمة رغم تعرضه للشد العضلي).

Advertisements

وواصلت ماركا : هذا هو عالم الاحتراف في كرة القدم، يتم توقيع العقود حين الوصول إلى تفاهم مشترك بين الطرفين .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية : منذ انضمام بيل كأغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد وظهوره في مقاطع اليوتيوب مع بطولات النادي الأبيض، لم يتمكن من تحقيق ما حققه كرستيانو، أو حتى بنزيما الذي يصعب تخيل مدريد بدونه .

وأردفت : إلا أن زيدان يستطيع تخيل مدريد دون بيل، خصوصًا بعد وصول هازارد.

وأنهت صحيفة الماركا : مسيرة بيل في ريال مدريد يمكن وصفها بالرائعة بغض النظر عن الإصابات، ولا يستحق أن يحصل على هذه النهاية الفوضوية، لكن المُلام الوحيد في هذا الموضوع هو اللاعب نفسه ووكيل أعماله.