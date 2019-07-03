دبلوماسي هندي يهاجم إيفانكا ترامب.. ويرفض تمثيلها لأمريكا

تعرضت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لهجوم بمجرد الإعلان عن قيادتها للولايات المتحدة الأمريكية في قمة جنوب الهند.

وهاجم دبلوماسي هندي، رفض عدم ذكر اسمه، إيفانكا ترامب، التي تعمل كمستشارة رسمية لوالدها، معبرًا عن رفضه لإعلان قيادتها للقمة العالمية لريادة الأعمال، المقرر عقدها في الهند نوفمبر المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، أهان الدبلوماسي الهندي إيفانكا ترامب قائلًا: "من العار أن تمثل ابنة الرئيس الولايات المتحدة في الهند".

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الحدث الذي من المقرر أن يستمر لـ3 أيام، سيعمل على التعاون بين رواد الأعمال الأمريكيين والمستثمرين مع نظرائهم الدوليين لتشكيل علاقات دائمة.

وتأتي إهانة إيفانكا ترامب من قبل دبلوماسي هندي بعد أيام فقط من الاستهزاء بها لظهورها في مقطع بقمة "مجموعة العشرين" في نهاية الأسبوع الماضي أظهرها وهي تحاول التدخل في محادثة بين الرئيس الفرنسي وتيريزا ماي وجاستن ترودو.