انخفاض عدد السياح الوافدين إلى سريلانكا بعد تفجيرات يونيو

قال مكتب السياحة اليوم الاربعاء، إن السياح الوافدين الى سريلانكا انخفضوا بشكل حاد في مايو ويونيو من العام الماضي حيث تجنب الزوار جزيرة المحيط الهندي بعد هجمات عيد الفصح يوم الاحد.

وقد انخفض عدد الزوار الأجانب الوافدين في مايو بنسبة 70.8 ٪ ليصل إلى 37802 مقارنة بـ 129.466 قبل عام، وهو أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الأهلية قبل عقد من الزمن.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب السياحة أن عدد الوافدين في يونيو انخفض بنسبة 57٪ إلى 63.072 مقابل 146.828 قبل عام.

وانخفضت حركة السياحة في النصف الأول من العام من يناير إلى يونيو بنسبة 13.4%.

Advertisements

وهاجم مفجرون انتحاريون الكنائس والفنادق الفخمة في جميع أنحاء الجزيرة وقتلوا أكثر من 250 شخصًا، ومن بينهم 42 من الأجانب. أصدرت عدة دول نصائح السفر بعد الهجوم بفترة وجيزة.

وسيشكل انهيار السياحة ضربة قوية لاقتصاد الجزيرة والأسواق المالية.

وكانت السياحة ثالث أكبر وأسرع مصدر للعملة الأجنبية في سريلانكا العام الماضي، بعد التحويلات الخاصة وصادرات المنسوجات والملابس، حيث بلغت حوالي 4.4 مليار دولار أو 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.

