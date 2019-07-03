وقد انخفض عدد الزوار الأجانب الوافدين في مايو بنسبة 70.8 ٪ ليصل إلى 37802 مقارنة بـ 129.466 قبل عام، وهو أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الأهلية قبل عقد من الزمن.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب السياحة أن عدد الوافدين في يونيو انخفض بنسبة 57٪ إلى 63.072 مقابل 146.828 قبل عام.
وانخفضت حركة السياحة في النصف الأول من العام من يناير إلى يونيو بنسبة 13.4%.
وهاجم مفجرون انتحاريون الكنائس والفنادق الفخمة في جميع أنحاء الجزيرة وقتلوا أكثر من 250 شخصًا، ومن بينهم 42 من الأجانب. أصدرت عدة دول نصائح السفر بعد الهجوم بفترة وجيزة.
وسيشكل انهيار السياحة ضربة قوية لاقتصاد الجزيرة والأسواق المالية.
وكانت السياحة ثالث أكبر وأسرع مصدر للعملة الأجنبية في سريلانكا العام الماضي، بعد التحويلات الخاصة وصادرات المنسوجات والملابس، حيث بلغت حوالي 4.4 مليار دولار أو 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض عدد السياح الوافدين إلى سريلانكا بعد تفجيرات يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.