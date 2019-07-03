مقتل 8 أشخاص إثر غرق قارب مكتظ بالركاب في باكستان

وأـوضح قائد الشرطة المحلية تنوير خان ان القارب غرق اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة هاريبور الشمالية الغربية. واضاف ان القارب الخشبي كان يحمل نحو 40 شخصًا بينما تبلغ سعته 25 شخصًا فقط. وأنقذت فرق البحث 12 شخصًا وانتشلت ثماني جثث، من بينهم أربعة أطفال، ولا تزال عمليات الانقاذ جارية.
تنتشر مثل هذه الحوادث في باكستان، حيث تستخدم القوارب الخشبية في كثير من الأحيان لنقل البضائع والأشخاص الذين يعيشون على طول الأنهار والبحيرات.
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