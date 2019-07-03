أنتبه (حُفره).. بقلم رجاء نمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقول القصة الواقعية التي شهدتها مدينة الفتح (1) بأم درمان العام الماضي إن (7) أشخاص ماتوا غرقاً داخل إحدى الحُفر التي امتلأت بمياه الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً والمحزن في هذه الحادثة أن المتوفين (6) أطفال بينهم امرأة عمرها (54) عاماً والمصيبة الأكبر أن أولئك الغرقى لم يتم التعرف عليهم إلا بعد أن طفت إحدى الجثث ومن ثم تم الاتصال بقوات الدفاع المدني التي قامت بأنتشال الجثث وتحويلها إلى المشرحة وتتوالى المصائب تباعاً ما بين الأحياء والمدارس جميعها كوارث ناتجة عن الإهمال.. وفي شمبات غرق أحد الأطفال داخل بئر سايفون وفي العزبة ببحري سقط طفلان داخل مرحاض كل ذلك من صنع أيدينا فالمدارس التي قتلت طلابها السبب الإهمال المصحوب بالجشع أما المراحيض داخل المنازل هي مسؤولية الأسر التي يجب أن تكون العين الرقيب على أطفالها أما حفرة الفتح(1) التي أبتلعت الـــ(7) أشخاص فهى مسؤولية دولة أكدت أجهزتها المختصة جاهزيتها لمواجهة الآثار الناتجة عن السيول والأمطار ولكن للأسف دائماً ما يفاجئنا الخريف بالحضور مبكراً دون أنذار فلا تستطيع الدولة الإيفاء بما وعدت به.

الغريب إن هنالك مجلساً أعلى للدفاع المدني يضم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ولكن تختفي جميعها في فصل الخريف بينما العكس تماماً تكون خضوراً في الاجتماعات تقدم خططها وبرنامجها الخاص بفصل الخريف مصحوباً بالميزانية وتذوب كل تلك الوعود مع أول قطرة للمطر وتكون شرطة الدفاع المدني كيتيم الأبوين تجابه المخاطر تشفط المياه المتراكمة نتيجة التصريف السيء والتخطيط غير المدروس إبتداء من مطارنا الدولي وأنتهاء بشوارع الأحياء إضافة إلى انتشال الجثث التي تغرق أو تسقط بسبب المياه.

في العام (2016) أدت الأمطار والسيول إلى مصرع 76 شخصاً في 13 ولاية، وانهيار أكثر من 300 منزل كلياً، وأكثر من 1000 منزل جزئياً، في مدينة كسلا (شرق) وشمال دارفور والجزيرة (وسط).

وفى العام الحالي تضرر 1500 منزل جزئياً بالنهود تضررت (2500) ضرراً كاملاً، وبلغ عدد الأسر المتأثرة بهذه السيول 4 آلاف أسرة.

شرطة الدفاع المدني في كل عام تجدها في حالة الاستعداد القصوى لتغطية سوءة الوزارات والمحليات التي يقع عليها دور كبير وحقوق أكبر تجاه المواطن فعندما يموت مواطنون داخل حفرة في الطريق العام تلقائياً يجب محاسبة الجهة المسؤولة لأن ذلك أيضا يندرج ضمن دائرة الفساد ولا كيف؟.

حديث أخير

سيأتى يوم يغاث فيه الدفاع المدني نفسه إذا ما التزمت المؤسسات والوزارات بمهامها.