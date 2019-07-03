تعرف على اسعار الأسمنت ببحري

الخليج 365: أفاد تُجّار أسمنت ببحري شارع الإنقاذ أمس بأن هنالك استقراراً في أسعار الأسمنت وركوداً في حركتي البيع والشراء، مُشيرين لاستقرار الطن في (10) آلاف جنيه للمصانع كَافّة.. أمّا طن السيخ يتراوح ما بين (54 – 55) ألف جنيه، وشكا عدد من التُّجّار ركود السوق وتراجع القوة الشرائية نتيجةً لارتفاع الأسعار. السوداني المادة السابقة اصطفاف المركبات أمام محطات الوقود المقالة القادمة سؤال.. وجملة اعتراضية.. بقلم اسحق فضل الله

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