اصطفاف المركبات أمام محطات الوقود

تشهد بعض محطات الوقود ببحري بالأمس اصطفاف المركبات أمام الطلمبات.

وقال بعض مُديري طلمبات ببحري امس، إنّ الاصطفاف في بعض المحطات سببه تأخر الترحيل، ولفتوا لانسياب الوقود بصُورةٍ طبيعيّةٍ للمحطات، غير أنه أكّد وجود مُشكلة في ترحيله من المُستودع إلى مَنافذ التّوزيع، مُوضِّحين أنّ هنالك شركات لا تمتلك عربات ترحيل للوقود تستعين بالأخريات. السوداني المادة السابقة تَحسُّن ملحوظ في تغذية الصرافات الآلية رغم الصفوف الطويلة المقالة القادمة تعرف على اسعار الأسمنت ببحري

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