تَحسُّن ملحوظ في تغذية الصرافات الآلية رغم الصفوف الطويلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رصدت (السوداني) بالأمس، تجمهُر عشرات المُواطنين أمام صراف البنك الأهلي المصري والنيل الأزرق شارع البلدية لسحب الكاش بعد التغذية وإغلاق صراف بنك العمال وعدم تغذية صراف البنك الفرنسي، وأشار بعض المُواطنين بأن هنالك تَحسُّناً ملحوظاً في تغذية الصرافات الآلية رغم الصفوف الطويلة.

وأجمع عدد من موظفي البنوك لـ(السوداني) أمس بأن تغذية الصرافات تتم يومياً في بعضها ويوماً بعد يوم في أخرى، وتتراوح مبالغ التغذية حسب عدد فروع الصراف الخاص بالبنك.

وقال موظف بالنك العقاري التجاري لـ(السوداني) أمس، إن هنالك تحسُّناً في وضع الصرافات الآلية هذه الأيام لتوافر السُّيولة بالبنك المركزي، وعزا اصطفاف وازدحام المُواطنين أمام الصرافات الآلية لصرفهم الرواتب، وقال إن مبالغ تغذية الصرافات يتم تقسيمها لجزئين لوجود ماكينتين بالبنك، نافياً حُدُوث زيادة في سقف السحب لأكثر من ألفي جنيه.

وأشار المُواطن فضل آدم بالقرب من بنك النيل الأزرق لـ(السوداني) أمس إلى أن هنالك انفراجاً في أزمة السيولة هذه الأيام، داعياً لاستمرار التغذية، ولفت الى أن هنالك صرافات لا تتم تغذيتها خاصّةً في الأماكن الطرفية، كاشفاً عن تحسُّن وضع الصرافات ما قبل الانتفاضة.

وكشف مُوظّف ببنك النيل الأزرق لـ(السوداني)، عن انتظام عمل تغذية الصرافات بصورةٍ يوميةٍ ومرة في اليوم والسحب (2) ألف جنيه من الصراف الآلية، أما من داخل البنك حسب توافر السيولة بالبنك نفسه، ورهن انجلاء أزمة السيولة نهائياً باستمرار التغذية للصرافات بصورتها الحالية لفترة شَهر، خَاصّةً وأنّ هنالك انتظاماً في التغذية، ولفت لتغذية الصرافات بالفئات الجديدة (100 – 200) جنيه أكثر من فئة (500) جنيه والتي لم تُطرح بالصرافات حتى الآن، وتوقع حل أزمة السيولة بعد طباعة الـ(1000) جنيه.

وقال بعض المُواطنين التقتهم (السوداني) أمس بعدد من الصرافات التي طافت عليها بوسط الخرطوم، إن الصرافات الآلية حالياً أفضل، ولكن الصفوف طويلة.

ويقول مجتبى ابراهيم مُوظّف بإحدى المُؤسّسات الحكومية، رغم الاصطفاف لكن في النهاية نقوم بسحب (2) ألف جنيه فقط وهذا المبلغ غير كافٍ لمُستلزمات الأسرة، خَاصّةً مع ارتفاع الأسعار بصورةٍ مُخيفة ويوميةٍ، موضحاً أنّ هنالك انتظاماً في تغذية الصرافات منذ أسبوعين، نافياً تغذية الصراف بالفئتين (500 و1000) جنيه.

وأضاف موظف بأحد البنوك بأنهم استلموا بالأمس مبلغ (700) ألف جنيه من بنك السودان المركزي لتغذية الصراف الخاص بالبنك، وأشار إلى أن تغذية الصرافات مرة في اليوم وغالباً تكون التغذية ما بعد منتصف النهار، والبعض الآخر يغذي في الفترة المسائية مِمّا يخلق تكدساً واصطفافاً بالصرافات التي يتوفّر فيها الكاش.

وأشار موظف بأحد البنوك بشارع القصر الى أنّ تغذية الصرافات بدأت منذ الأسبوعين الماضين بمبالغ جيدة وأفضل مُقارنةً بالفترة الماضية، وقال إن هنالك تحسناً كبيراً في بعض الصرافات رغم تكدُّسها بالمُواطنين ولكن التغذية يومية ومرة واحدة في اليوم، مُضيفاً بأن هنالك صرافات لم تتم تغذيتها نتيجة لكثرة عدد الفروع.