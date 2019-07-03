السودان يشارك في إجتماع الأوبك السادس بجنيف

الخليج 365: إنعقد الثلاثاء بمقر منظمة الدول المصدرة للنفط (الاوبك) بجنيف الاجتماع الوزاري المشترك السادس للدول الأعضاء وغير الاعضاء بالمنظمة . وراس وفد السودان خلال الاجتماع المندوب الدائم السفير ميرغني ابكر الطيب وعضوية الوزير المفوض ميمونة احمد حسن وبحضور وزاري كبير من الدول الاعضاء وغير الاعضاء والمراقبين . وراس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للمنظمة السيد مانويل سلفادور المادة السابقة شهداء 30 يونيو القاتل واحد.. بقلم اسماء محمد جمعة المقالة القادمة تَحسُّن ملحوظ في تغذية الصرافات الآلية رغم الصفوف الطويلة

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